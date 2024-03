Banská Bystrica sa naladila víťazne, na domácej palubovke dominovala takmer celý zápas

Zuzana Žirková, trénerka Banskej Bystrice: Myslím si, že tri štvrtiny vyzerali tak, ako sme aj predpokladali. Ružomberok hral tvrdo. Škoda, že posledná štvrtina dopadla tak, ako dopadla. Musíme hrať stále koncentrovane. My sa pobijeme o ďalšiu výhru s Čajkami, môže to byť rozhodujúce vo viacerých aspektoch. Momentálne máme pred sebou Final four Alpsko-jadranského pohára a sústredíme sa na to. Martišková dostala koniara a musela dohrať. Verím, že sa dá dokopy.

Juraj Suja, tréner Ružomberka: Treba pogratulovať Banskej Bystrici k výbornej ofenzíve v prvom polčase. Mňa mrzí naša obrana, dostať 45 bodov je katastrofa. Takto nemôžeme prísť do Banskej Bystrice, aj keď sme sa pripravovali na to dva týždne. Máme obmedzenú útočnú kvalitu, proti takýmto súperom dávame málo bodov. Máme problém na rozohrávke a aj niečo vytvoriť. Nejde to nijako zlepšiť. Naša cesta vedie cez obranu, no keby sme nedovolili také veci, mohli by sme hrať otvorený zápas.

/zdroj: RTVS/