Hviezdny Davis je opäť dlhodobo zranený. Tentoraz vynechá týždne

BRATISLAVA. Hviezdny americký basketbalista Anthony Davis sa v tretej sezóne za sebou trápi so zdravotnými problémami, najnovšie bude 29-ročný pivot chýbať svojmu tímu Los Angeles Lakers zo zámorskej NBA niekoľko týždňov pre zranenie pravého chodidla.

Davis vynechal v ročníku 2022/2023 zatiaľ päť zápasov, vrátane nedeľňajšieho proti Washingtonu Wizards (119:117). Súčasné zranenie utrpel v piatkovom dueli proti Denveru Nuggets (126:108).

"Sezóna je ešte len na začiatku a on sa musí dať do poriadku. Najdôležitejšie je to, aby sa vrátil zdravý. Musí sa sústrediť na svoje zdravie. Nech to trápi čokoľvek, hneď keď sa jeho stav zlepší, musí začať pracovať na svojom návrate do súťažnej akcie.