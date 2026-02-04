Dallas ho vymenil za obľúbenca Dončiča. Takmer na deň presne po roku opúšťa Mavericks

Na archívnej snímke zo 6. januára 2026 basketbalista Dallasu Mavericks Anthony Davis.
Na archívnej snímke zo 6. januára 2026 basketbalista Dallasu Mavericks Anthony Davis. (Autor: TASR/AP)
TASR|4. feb 2026 o 21:40
ShareTweet0

Od začiatku januára je mimo hry kvôli zraneniu ruky.

Takmer na deň presne po roku mení hviezdny basketbalista Anthony Davis v NBA opäť dres.

Podľa americkej televízie ESPN poslal Dallas dvojnásobného olympijského víťaza do Washingtonu v rámci výmeny ôsmich hráčov.

Pivot Davis prišiel do Dallasu vlani z Los Angeles Lakers, opačným smerom v nečakanej výmene putoval obľúbenec miestnych fanúšikov Luka Dončič. Desaťnásobný účastník Zápasu hviezd kvôli zdravotným problémom odohral za Mavericks len 29 zápasov, od začiatku januára je mimo hry kvôli zraneniu ruky.

Bývalý majster sveta a víťaz NBA s Lakers z roku 2020 Davis hral pred Los Angeles a Dallasom za New Orleans.

Spoločne s ním idú do Washingtonu Jaden Hardy, D'Angelo Russell a Dante Exum, opačným smerom mieria Khris Middleton, AJ Johnson, Malaki Branham, Marvin Bagley III, dva výbery v prvom kole draftu a troch v druhom kole.

Tabuľky NBA

Západná konferencia:

Východná konferencia:

Basketbal

Basketbal

    Momentka zo zápasu Košice - Levice.
    Momentka zo zápasu Košice - Levice.
    Levice uspeli v dohrávke. Úradujúci majstri položili základ triumfu už v prvom polčase
    dnes 22:04
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Halové športy»Basketbal»Dallas ho vymenil za obľúbenca Dončiča. Takmer na deň presne po roku opúšťa Mavericks