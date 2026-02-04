Dallas ho vymenil za obľúbenca Dončiča. Takmer na deň presne po roku opúšťa Mavericks

Takmer na deň presne po roku mení hviezdny basketbalista Anthony Davis v NBA opäť dres.
Podľa americkej televízie ESPN poslal Dallas dvojnásobného olympijského víťaza do Washingtonu v rámci výmeny ôsmich hráčov.
Pivot Davis prišiel do Dallasu vlani z Los Angeles Lakers, opačným smerom v nečakanej výmene putoval obľúbenec miestnych fanúšikov Luka Dončič. Desaťnásobný účastník Zápasu hviezd kvôli zdravotným problémom odohral za Mavericks len 29 zápasov, od začiatku januára je mimo hry kvôli zraneniu ruky.
Bývalý majster sveta a víťaz NBA s Lakers z roku 2020 Davis hral pred Los Angeles a Dallasom za New Orleans.
Spoločne s ním idú do Washingtonu Jaden Hardy, D'Angelo Russell a Dante Exum, opačným smerom mieria Khris Middleton, AJ Johnson, Malaki Branham, Marvin Bagley III, dva výbery v prvom kole draftu a troch v druhom kole.
