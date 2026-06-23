Megavýmena v NBA. Hviezdny Antetokounmpo odchádza z Milwaukee po 13 rokoch

Grécky basketbalista Giannis Antetokounmpo sa v zámorskej NBA sťahuje z Milwaukee Bucks do Miami Heat.
O jednej z najväčších výmen posledných rokov v NBA informovali viaceré zámorské médiá s odvolaním sa na zdroje oboznámené s rokovaniami.
Opačným smerom poputuje Tyler Herro a viacero ďalších hráčov i draftových výberov.
Spolu s Antetokounmpom má do Miami prísť aj Bobby Portis. Do Milwaukee by mali zamieriť okrem Herra aj Jaime Jaquez Jr., Kel'el Ware a Kasparas Jakučionis. Bucks majú v rámci obchodu získať aj tri výbery v prvom kole draftu.
Miami by tak priviedlo do tímu ďalšiu superhviezdu v snahe o štvrtý titul v klubovej histórii a ôsmu účasť vo finále NBA od roku 2006. Kluby zatiaľ výmenu oficiálne nepotvrdili.