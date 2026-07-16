Nitra má skupinu v Európskom pohári istú, Prievidzu čaká kvalifikácia

Na snímke zľava Jordan Lamont Jones (Nitra) a Aatu Albert Kivimäki (Levice).
Na snímke zľava Jordan Lamont Jones (Nitra) a Aatu Albert Kivimäki (Levice). (Autor: Tlačová agentúra SR)
TASR|16. júl 2026 o 13:24
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Slovenský basketbal bude mať v EP FIBA minimálne dvoch zástupcov.

Basketbalistov tímu Nitra Blue Wings nalosovali v skupinovej fáze Európskeho pohára FIBA (EP FIBA) 2026/2027 do D-skupiny spoločne s Keravnosom Nikózia, nemeckou Vechtou, Štetínom, francúzskym Nancy a Viedňou.

Druhý slovenský zástupca - BC Prievidza, zabojuje na konci septembra v kvalifikačnom dvojzápase proti chorvátskemu Samoboru. Rozhodol o tom žreb v nemeckom Mníchove.

Nitra naposledy uhrala iba jedno víťazstvo

Nitra sa vracia do súťaží pod hlavičkou Medzinárodnej basketbalovej federácie (FIBA) po 15 rokoch, ešte pod značkou Bemaco SPU účinkovala v sezóne 2011/2012 v pohári Eurochallenge.

V konkurencii nemeckého Oldenburgu, španielskej Fuenlabrady a švédskeho Norrköpingu uhrala vtedy jedno víťazstvo a päť prehier.

Pri svojom návrate do pohárovej Európy si zahrá s Keravnosom, vicemajstrom Cypru a dlhoročným účastníkom FIBA súťaží. Okrem toho si zmeria určite sily s poľským Štetínom a francúzskym Nancy.

V prípade neúspechu v kvalifikácii o účasť v skupinovej fáze LM doplní túto zostavu aj Vechta a Viedeň.

Prievidza v dvojzápase nastúpi opäť proti zástupcovi z chorvátska

Pred Prievidzou je rovnaký scenár, ako v predošlých dvoch ročníkoch EP FIBA. Najskôr čaká na družstvo z hornej Nitry kvalifikácia, v dvojzápase nastúpi opäť proti zástupcovi chorvátskeho basketbalu.

Pre Samobor by to podľa všetkého mala byť premiéra vo FIBA súťažiach. Prievidžania sa vždy dokázali prebojovať do skupinovej fázy v pozícii tzv. „lucky losera“, v sezóne 2025/2026 sa dokonca dostali medzi 16 najlepších tímov súťaže.

V prípade úspechu v kvalifikácii si zverenci trénera Garetha Murrayho zahrajú v G-skupine s dánskym Aarhusom, portugalskou Benficou Lisabonom, azerbajdžanským Landau, tureckým Denizli a švajčiarskou Ženevou.

Pre všetky tieto tímy platí formulka, že sa EP FIBA zúčastnia v prípade neúspešnej kvalifikácie LM.

Levice majú istú skupinovú fázu EP FIBA

Slovenskú stopu v EP FIBA môže rozšíriť aktuálny víťaz Tipos SBL - Patrioti Levice. „Žlto-zelení“ sa prioritne prihlásili do Ligy majstrov, v ktorej na nich čaká kvalifikácia.

Ak vypadnú v ktorejkoľvek fáze turnaja, tak na nich automaticky čaká skupinová fáza EP FIBA.

Zverenci trénera Michala Madzina sa naposledy predstavili v tejto súťaži v sezóne 2024/2025, kedy im tesne unikla miestenka do ďalšej fázy.

Ak by sa Leviciam nepodarila zopakovať účasť v LM, tak si opätovne môžu zahrať s maďarským Szolnokom v rámci B-skupiny.

Na majstra Slovenska by ešte čakalo belgické Oostende, španielska Girona, poľská Zielona Gora a menoslov účastníkov by uzatvoril úspešnejší z kvalifikačného dvojzápasu medzi kosovským Pečom a rumunským Dinamom Bukurešť.

Skupinová fáza by mala odštartovať 7. októbra

EP FIBA prešla medzi sezónami zmenami vo svojom formáte. V ďalšej edícii súťaže sa predstaví v skupinovej fáze celkovo 48 klubov v šesťčlenných skupinách.

Hrať sa bude systémom doma-vonku, do ďalšej fázy postúpia dva najlepšie tímy. Kvalifikácia je na programe 23. a 30. septembra, ďalej ide tím s lepším skóre z dvojzápasu.

Skupinová fáza by mala odštartovať 7. októbra. Ak sa rozhodne niekto z účastníkov kvalifikácie Ligy majstrov neštartovať v EP FIBA, tak voľné miesta pripadnú neúspešným kvalifikantom.

Európsky pohár FIBA 2026/2027 - žreb kvalifikácie a skupinovej fázy

Kvalifikácia (23. a 30. septembra 2026)

BC Prievidza (SR) - KK Samobor (Chor.)

Skupinová fáza

B-skupina: Patrioti Levice (SR)*, BC Oostende (Bel.), NHSZ-Szolnok Olajbányász (Maď.), FIATC Girona (Šp.), Zastal Zielona Góra (Poľ.), víťaz kvalifikačného dvojzápasu KK Peč (Kos.)/CS Dinamo Bukurešť (Rum.)

D-skupina: Keravnos Nikózia (Cyp.), King Štetín (Poľ.), SLUC Nancy Basket (Fr.), Nitra Blue Wings (SR), BC Viedeň (Rak.)*, RASTA Vechta (Nem.)*

G-skupina: Bakken Bears Aarhus (Dán.)*, SL Benfica Lisabon (Portug.)*, Landau Lions (Azer.)*, Yukatel Denizli Merkezefendi Basket (Turec.)*, Lions Ženeva (Švaj.)*, víťaz kvalifikačného dvojzápasu (BC Prievidza?)

* v prípade neúčasti v skupinovej fáze LM

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