Ružomberok sa vracia do EuroCupu po troch rokoch. Žreb mu určil skupinových súperov

Súpermi basketbalistiek MBK Ružomberok v skupinovej fáze Európskeho pohára (EuroCup) 2026/2027 budú v L-skupine španielska Salamanca, belgický Namur a víťaz kvalifikačného dvojzápasu medzi českým Chomutovom a francúzskym Chartres.
Rozhodol o tom žreb v nemeckom Mníchove.
Aktuálny majster Slovenska a víťaz Slovenského pohára sa pred žrebom nachádzal v treťom výkonnostnom koši, o nasadení rozhodli výsledky klubu za posledné tri roky v súťažiach pod hlavičkou Medzinárodnej basketbalovej federácie (FIBA).
Z prvého koša dostal jediný slovenský zástupca v súťaži španielsku Salamancu, dlhoročného účastníka európskych súťaží.
V predchádzajúcom súťažnom ročníku sa dostal klub do štvrťfinále EuroCupu a v domácej súťaži sa umiestnil na štvrtej pozícii.
Ďalším vyzývateľom Ružomberka bude aktuálny vicemajster Belgicka a víťaz Belgického pohára Namur.
Zostávajúce miesto zaplní buď Chomutov, ktorý už má skúsenosti s Eurocupom alebo potenciálny nováčik v skupinovej fáze francúzsky Chartres.
„Z prvého koša si človek nevyberie. Salamanca je silný tím, dlhoročný účastník Euroligy. Namur je tradičným belgickým klubom, ktorý hráva európske súťaže a ide o vicemajstra Belgicka. Francúzi budú určite favoritom v kvalifikácii s Chomutovom. Veľmi sa na to tešíme. Chceli sme do Koniarne priniesť kvalitné európske tímy, čo sa podarí.
Diváci si to zaslúžia za podporu, ktorú nám dávali počas celej sezóny a vyvrcholilo to úžasným finále. Verím, že nás takisto budú podporovať aj na európskych zápasoch. Našim cieľom bolo opäť sa dostať na basketbalovú mapu Európy,“ zhodnotil pre TASR Suja súperov Ružomberka v EuroCupe.
„Ruža“ sa vracia do druhej najlepšej klubovej súťaže Európy po troch rokoch, naposledy si v sezóne 2023/2024 zabezpečila účasť v skupine cez kvalifikačný dvojzápas.
V konkurencii lotyšskej Rigy, gréckeho Olympiakosu Pireus a tureckého Kayseri sa jej však nepodarilo uhrať víťazstvo.
Okrem Ružomberka malo istotu skupinovej fázy a minimálne šiestich stretnutí v súťaži pred žrebom ďalších 34 tímov.
Menoslov účastníkov EuroCupu v sezóne 2026/2027 doplní osem neúspešných klubov z kvalifikácie o Euroligu a päť úspešných družstiev z kvalifikácie.
Skupinová fáza sa odohrá v štvorčlenných skupinách systémom doma-vonku, z každej skupiny idú ďalej dva najlepšie tímy.
Doplní ich kvarteto najlepších klubov z tretích miest a štyri družstvá, ktoré skončili v skupinovej fáze Euroligy na štvrtej pozícii.
Následné sa opäť systémom doma-vonku bude hrať play off. Prvé zápasy v skupine EuroCupu by sa mali uskutočniť 15. októbra.