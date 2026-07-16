Slováci pokračujú v boji o ME 2029. Žreb určil ďalších súperov v predkvalifikácii

Na snímke hráči Slovenska stoja počas hymny.
Na snímke hráči Slovenska stoja počas hymny. (Autor: TASR)
TASR|16. júl 2026 o 13:47
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Slováci sa v ére samostatnosti ešte nepredstavili na záverečnom turnaji.

Slovenskú mužskú basketbalovú reprezentáciu vyžrebovali v druhej fáze predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2029 do E-skupiny k Švajčiarsku a Veľkej Británii.

Slováci si zabezpečili pokračovanie v boji o účasť na šampionáte v „riadnej“ kvalifikácii prvým miestom v C-skupine.

V prvej fáze predkvalifikácie ME 2029 dokázali v konkurencii Kosova a Albánska zvíťaziť vo všetkých štyroch súťažných dueloch.

V druhej fáze predkvalifikácie ME 2029 sa pridalo osem neúspešných tímov z prvej fázy kvalifikácie MS 2027.

Veľká Británia sa predstavila na predchádzajúcich troch európskych šampionátoch (2017, 2022, 2025) a zahrala si aj na olympijských hrách 2012.

Švajčiarsko sa naposledy predstavilo na záverečnom turnaji ME v roku 1955.

Druhá fáza predkvalifikácie ME 2029 sa odohrá systémom doma-vonku v auguste 2026, novembri 2026 a februári 2027.

Do „riadnej“ kvalifikácie ME 2029 postúpia len víťazi skupiny, zostávajúcich 14 neúspešných tímov (z prvej a druhej fázy) bude mať ešte jednu šancu.

Od leta 2027 sa rozohrá tretia fáza predkvalifikácie ME 2029.

Slováci sa zatiaľ v ére samostatnosti nepredstavili na záverečnom turnaji ME alebo MS, naposledy si zahrali „riadnu“ kvalifikáciu o účasť na ME 2025.

V konkurencii Lotyšska, Belgicka a Španielska sa však nedokázali umiestniť na postupovej pozícii. ME 2029 sa za účasti 24 tímov uskutočnia v Estónsku, Grécku, Španielsku a Slovinsku.

Žreb druhej fázy predkvalifikácie ME 2029 mužov


E-skupina: Švajčiarsko, Veľká Británia, Slovensko

Predbežný program Slovenska v E-skupine:

30. augusta 2026: Veľká Británia - Slovensko

26. novembra 2026: Slovenko- Švajčiarsko

25. februára 2027: Slovenko- Veľká Británia

28. februára 2027: Švajčiarsko – Slovensko

Basketbal

Basketbal

    Na snímke hráči Slovenska stoja počas hymny.
    Na snímke hráči Slovenska stoja počas hymny.
    Slováci pokračujú v boji o ME 2029. Žreb určil ďalších súperov v predkvalifikácii
    dnes 13:47
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