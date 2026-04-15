Hviezda ženskej NBA podpísala novú zmluvu. Ide o najlukratívnejší kontrakt v súťaži

Hviezdna americká basketbalistka A'ja Wilsonová predĺžila zmluvu v tíme WNBA Las Vegas Aces.
Klub podmienky kontraktu neoznámil, avšak podľa ESPN ide o trojročnú zmluvu na päť miliónov dolárov, teda najlukratívnejšiu v súťaži.
Dvadsaťdeväťročná Wilsonová hrá za Las Vegas odvtedy, čo ju klub draftoval ako jednotku v roku 2018.
Dvojnásobná olympijská víťazka a dvojnásobná majsterka sveta doviedla Aces v rokoch 2022, 2023 a 2025 k titulom a štyrikrát bola vyhlásená najlepšou hráčkou ligy.
Počas kariéry vo WNBA nazbierala priemerne 21,4 bodu, 9,3 doskoku a 2,3 asistencie na zápas.