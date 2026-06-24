Washington si vybral jednotku draftu NBA. Je to iba ďalší krok na ceste, hovorí Američan

Americký krídelník AJ Dybantsa sa stal jednotkou tohtoročného draftu zámorskej basketbalovej NBA. Z najvyššej pozície si ho vybral klub Washington Wizards.
Devätnásťročný Dybantsa prichádza do profiligy po jedinej sezóne na univerzite Brighama Younga.
Meria 203 centimetrov a v drese BYU Cougars dosiahol v uplynulej sezóne priemer 25,5 bodu, 6,8 doskoku a 3,7 asistencie na zápas.
Za sebou má úspešnú mládežnícku kariéru, počas ktorej priviedol reprezentáciu USA k titulu na majstrovstvách sveta hráčov do 19 rokov v roku 2025. Na turnaji vtedy získal ocenenie pre najužitočnejšieho hráča.
„Veľa to pre mňa znamená. Je to však iba ďalší krok na ceste a čaká ma ešte veľa práce. Dostal som odmenu za tvrdú prácu, disciplínu a všetko, čo som pre to obetoval,“ povedal Dybantsa bezprostredne po výbere podľa AFP.
Z druhej pozície si Utah Jazz vybral rozohrávača Darryna Petersona z Kansasu.
Trojkou draftu sa stal Cameron Boozer, ktorého získali Memphis Grizzlies. Osemnásťročný syn bývalého dvojnásobného účastníka Zápasu hviezd NBA Carlosa Boozera odohral jednu sezónu za Duke University s priemerom 22,5 bodu na zápas.
„Je to neuveriteľné. Cítim obrovskú radosť, akoby sa mi celý život zmestil do niekoľkých sekúnd,“ uviedol Boozer.
V prvej desiatke sa v brooklynskej aréne Barclays Center umiestnili iba Američania.
Najvyššie draftovaným Európanom sa stal španielsky pivot Aday Mara, ktorého si vybral tím Oklahoma City Thunder z celkového 12. miesta.
Draft NBA 2026
1. AJ Dybantsa (USA) krídlo - Washington Wizards (BYU)
2. Darryn Peterson (USA) rozohrávač/krídlo - Utah Jazz (Kansas)
3. Cameron Boozer (USA) pivot - Memphis Grizzlies (Duke)
4. Caleb Wilson (USA) krídlo/pivot - Chicago Bulls (Severná Karolína)
5. Keaton Wagler (USA) rozohrávač/krídlo - Los Angeles Clippers (Illinois)
6. Mikel Brown (USA) rozohrávač - Brooklyn Nets (Louisville)
7. Darius Acuff (USA) rozohrávač - Sacramento Kings (Arkansas)
8. Kingston Flemings (USA) rozohrávač - Atlanta Hawks (Houston)
9. Morez Johnson (USA) pivot - Dallas Mavericks (Michigan)
10. Brayden Burries (USA) rozohrávač/krídlo (Milwaukee Bucks)