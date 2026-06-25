Rekordná zmluva nepomohla. Rozohrávač po šiestich sezónach končí v Charlotte

Americký basketbalista LaMelo Ball už nebude v budúcej sezóne hrať za Charlotte Hornets.
Klub NBA sa so stredným rozohrávačom rozlúčil po šiestich sezónach a vymenil ho do Minnesoty.
Dvadsaťštyriročný Ball bol trojkou draftu roku 2020. Hornets mu ponúkli päťročnú zmluvu v hodnote 203,9 milióna dolárov, čo je klubový rekord, no pod jeho vedením sa ani raz nedostali do play off.
Zmluvu má platnú ešte na tri roky. Charlotte za neho získali pivota Naza Reida, nechránený výber v 1. kole draftu v roku 2033 a tri práva na výmenu pozície v 1. kole draftu v rokoch 2028-2030.
Reid zmení v NBA dres taktiež po prvýkrát, v Minnesote strávil sedem sezón.
Výmena sa stane oficiálnou najskôr 6. júla a jej súčasťou bude zrejme aj už zverejnený presun Juliusa Randlea z Minnesoty do do Brooklynu. Informovala AP.