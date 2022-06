Hráči Bostonu musia zastaviť Curryho, aby mohli myslieť na titul, hovorí tréner

Víťaza najbližšieho stretnutia bude deliť jediný triumf od zisku majstrovského titulu. Ak sa chcú stať hráči Bostonu rekordnými 18-násobnými šampiónmi, musia nájsť recept na rozohrávača Stephena Curryho. Ten sa opäť dostal do formy a vo štvrtom zápase doviedol Golden State k víťazstvu so 43 bodmi.

"Je očividné, že strieľa stále častejšie z náročných pozícií. Niektoré strely dokáže dostať do koša iba on a práve také sú veľmi dôležité. Zaznamenal viacero takých zásahov," uviedol tréner Celtics Ime Udoka na adresu dvojnásobného najužitočnejšieho hráča sezóny.

Vo štvrtom zápase podal skvelý výkon a my na to musíme zareagovať," povedal krídelník Bostonu Jaylen Brown o Currym, ktorý si v ostatnom súboji pripísal sedem úspešných pokusov za tri body. V základnej časti NBA mu patrí historický rekord v počte "trojok" (402).

Curry sa stal len tretím hráčom v ligovej histórii po Michaelovi Jordanovi a LeBronovi Jamesovi, ktorý nazbieral v zápase finále play-off NBA aspoň 40 bodov vo veku 34 alebo viac rokov.

Bol to pritom až jeho druhý najlepší výkon vo finále, keďže v roku 2019 nastrieľal v treťom zápase série proti Torontu Raptors 47 bodov.



"Či hráte dobre alebo nie, vždy viete, ako to dopadne. Je to ako pozeranie záveru filmu. Je príjemné vedieť, že sa to napokon skončí dobre," odpovedal Curry na otázku, aké to bolo sledovať spätne svoj výkon z piatkového duelu počas videoanalýzy s trénermi.

"Pozreli sme sa na to, čo nám fungovalo a snažili sme sa to pochopiť, aby sme to mohli zopakovať v ďalšom zápase. Pustili sme si niektoré veci spomalene a snažili sme sa predvídať, čo sa stane.

Sledovali sme tiež reakcie divákov a hráčov na lavičke. Vždy je to celkom dobrá zábava," dodal trojnásobný šampión NBA.