S Chicagom získal tri tituly v NBA, výnimočný hlas ho ho udržal pri basketbale. Zomrel legendárny hráč

Vo veku 59 rokov zomrel bývalý americký basketbalista a komentátor Stacey King, ktorý v rokoch 1991-1993 získal s Chicagom Bulls tri majstrovské tituly v NBA.
Úmrtie potvrdila v nedeľu zámorskému klubu jeho rodina. Príčiny smrti nie sú známe, informovala AP.
„Stacey King bol váženým členom rodiny Bulls a jednou z naozaj jedinečných osobností v histórii našej organizácie,“ uviedol vo vyhlásení prezident Bulls Jerry Reinsdorf.
„Jeho spojenie s Chicagom, Bulls a našimi fanúšikmi trvalo viac ako tri desaťročia – najprv ako hráč a neskôr ako nezameniteľný hlas, ktorý pomohol priniesť basketbal v podaní Bulls do domovov generácií fanúšikov.
Bude nám veľmi chýbať. Budeme si pamätať radosť, energiu, humor, úprimnosť a vášeň, ktorú každý deň prinášal do našej organizácie, nášho vysielania a k našim fanúšikom. Myslíme na jeho rodinu a blízkych.“
King odštartoval kariéru v NBA v drese Bulls, ktorí si ho vybrali v drafte v roku 1989 v 1. kole z celkového 6. miesta.
Počas piatich sezón v Chicagu mal priemer 6,6 bodu a 3,3 doskoku na zápas. V NBA odohral dokopy osem sezón, pričom jeho kariéra zahrňovala aj zastávky v Minnesote, Miami, Bostone a Dallase.
Po ukončení aktívnej hráčskej činnosti viac ako dve dekády pracoval ako komentátor zápasov Bulls.