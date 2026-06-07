Trump príde na finále NBA v New Yorku. Knicks sprísnili bezpečnostné opatrenia

Hráči New Yorku Knicks.
Hráči New Yorku Knicks. (Autor: TASR/AP)
TASR|7. jún 2026 o 15:09
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Počas stretnutia bude platiť prísny zákaz vstupu s taškami.

Vedenie basketbalového klubu New York Knicks vyzvalo fanúšikov, aby si na tretí zápas finále NBA priniesli čo najmenej osobných vecí a do Madison Square Garden dorazili najmenej dve hodiny pred úvodným rozskokom.

Dôvodom sú sprísnené bezpečnostné opatrenia v súvislosti s účasťou amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Klub v sobotu oznámil, že počas stretnutia bude platiť prísny zákaz vstupu s taškami. Diváci zároveň absolvujú bezpečnostné kontroly podobné tým na letiskách.

Zápas sa má začať v pondelok, krátko po 20.40 h miestneho času. Trump je dlhoročný fanúšik Knicks a v piatok potvrdil, že sa zúčastní na prvom zápase finále NBA v New Yorku od roku 1999.

Počas svojho druhého funkčného obdobia už navštívil viacero významných športových podujatí vrátane Super Bowlu 2025, pretekov Daytona 500 a Ryder Cupu.

Knicks zároveň upozornili, že v Madison Square Garden nebude možné uschovať predmety, ktorých vnesenie do arény je zakázané.

Ich zoznam zverejnila americká tajná služba na svojej webovej stránke. Informácie priniesla agentúra AP.

Pavúk play-off NBA

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Basketbal

    Hráči New Yorku Knicks.
    Hráči New Yorku Knicks.
    Trump príde na finále NBA v New Yorku. Knicks sprísnili bezpečnostné opatrenia
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