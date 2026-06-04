VIDEO: Knicks ukradli San Antoniu prvý zápas finále, výhru režíroval Brunson

Hráči New Yorku Knicks
Hráči New Yorku Knicks (Autor: TASR/AP)
TASR|4. jún 2026 o 07:19
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New York natiahol víťaznú sériu v play-off už na 12 duelov.

NBA - prvý zápas finále play-off

San Antonio Spurs - New York Knicks 95:105

/stav série: 0:1/

Basketbalisti New Yorku Knicks zvíťazili v noci na štvrtok v prvom finále NBA na palubovke San Antonia Spurs 105:95.

Triumf režíroval rozohrávač Jalen Brunson, ktorý nazbieral 30 bodov. Spurs nestačilo 26 bodov a 12 doskokov Victora Wembanyamu.

Klub z najväčšieho mesta USA natiahol víťaznú sériu na 12 duelov a stal sa siedmym tímom v histórii NBA, ktorému sa podarilo zaznamenať podobnú šnúru vo vyraďovacej časti.

VIDEO: Zostrih prvého zápasu série Spurs - Knicks

Favorizovaní domáci viedli po polčase 55:48 a v tretej štvrtine mali náskok až 14 bodov (65:51). Newyorčania však dokázali vyrovnať ešte do konca tretej dvanásťminútovky na 76:76 a lepšie zvládli aj koncovku.

Dve minúty pred koncom bol stav nerozhodný 94:94, no zápas ukončili Knicks šnúrou 11:0. Druhý duel je na programe v noci na sobotu taktiež v San Antoniu.

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    Hráči New Yorku Knicks
    Hráči New Yorku Knicks
    VIDEO: Knicks ukradli San Antoniu prvý zápas finále, výhru režíroval Brunson
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