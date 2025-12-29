Barcelona našla Ter Stegenovi nový klub, má odísť na hosťovanie do konca sezóny

Brankár Marc-André ter Stegen má v španielskej lige blízko k odchodu z Barcelony do Girony.
Podľa informácií médií rokuje katalánsky klub, v ktorom nemecký reprezentant prišiel o pozíciu jednotky, s 18. tímom súťaže o jeho hosťovaní do konca sezóny.
Ter Stegen potrebuje chytať, aby sa dostal do nominácie nemeckej reprezentácie pre majstrovstvá sveta v budúcom roku.
Tridsaťtriročný Ter Stegen sa koncom júla podrobil operácii chrbta a potreboval niekoľkomesačnú rekonvalescenciu.
Tréner Hansi Flick medzitým vsadil na Joana Garcíu a Ter Stegen sa do bránky dostal až v polovici decembra v pohárovom zápase. V lige s ním ale Flick ani do budúcnosti nepočíta.
Potrebu získať späť zápasovú prax zdôraznil nedávno tréner nemeckej reprezentácie Julian Nagelsmann. "Je dôležité, aby hral. Či už to bude v špičkovom európskom klube, alebo nie, to nie je rozhodujúce, "povedal Nagelsmann.
Dlhoročný kapitán Barcelony má v klube platný kontrakt do roku 2028. V Girone, ktorá v 17 zápasoch inkasovala 33 gólov a má najhoršiu obranu v lige, by sa mal do bránky presadiť.