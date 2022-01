Cornetová dosnívala sen. Estónka vzdorovala Poľke tri hodiny

MELBOURNE. Americká tenistka Danielle Rose Collinsová sa druhýkrát v kariére prebojovala do semifinále dvojhry na grandslamovom turnaji Australian Open.

Američanka tak vyrovnala svoje grandslamové maximum. Do semifinále dvojhry sa dostala aj v roku 2019 práve v Melbourne.

Dokázala sa vrátiť

"Je to neuveriteľný pocit, najmä po tých zdravotných problémoch, ktoré som mala," uviedla v pozápasovom rozhovore Collinsová, ktorá vlani podstúpila operáciu na liečbu endometriózy.

"Je skvelé, že som sa dokázala vrátiť späť na takúto úroveň a dokážem takto bojovať," dodala.

Pre Cornetovú to bolo premiérové štvrťfinále v kariére na turnajoch veľkej štvorky a mala by sa vrátiť do Top50 svetového rebríčka.