Veľké horúčavy a množstvo sĺz. Bojovníčka ukončila rekordné čakanie

MELBOURNE. Keď premenila mečbal, zakryla si rukami tvár, kľakla si na zem a rozplakala sa. Zostávala tam, akoby chcela, aby ten moment trval večne. Súperka už čakala pri sieti na podanie rúk. Nie, to nie je opis radosti po zisku grandslamového titulu. Takto sa jedna z najskúsenejších tenistiek na okruhu Alizé Cornetová tešila z postupu do štvrťfinále Australian Open. V 32 rokoch si po prvý raz v kariére zahrá štvrťfinále grandslamu. V obrovskom teple v troch setoch po 2,5 hodinách boja vyradila bývalú svetovú jednotku, finalistku Australian Open a dvojnásobnú grandslamovú víťazku Simonu Halepovú.

Po zápase za ňou prišla na rozhovor bývalá tenistka a dnes moderátorka Jelena Dokičová a dlho ju objímala. Obom sa tlačili slzy do očí. "Pre toto hrám stále tenis, aby som s vami mohla zdieľať emócie," vravela Cornetová po objatí s Dokičovou. Blízko bola pred 13 rokmi "Viem, ako veľa to pre teba znamená, preto som ťa prišla objať. Pamätám si, ako si tu v roku 2009 bola vo štvrtom kole, to bolo pred trinástimi rokmi. Ja som tu vtedy tiež hrala osemfinále a čakala som, proti komu nastúpim vo štvrťfinále. Mala to byť víťazka súboja medzi tebou a Dinarou Safinovou," začala rozhovor Dokičová.

"Mala si vtedy niekoľko mečbalov, ale prehrala si. Vidím, aké to je pre teba teraz emotívne. Je to tvoje prvé grandslamové štvrťfinále v kariére," hovorila ďalej. Z publika sa ozval veľký potlesk. Práve v roku 2009 dosiahla Alizé Cornetová dovtedy na svoje jediné osemfinále na Australian Open. Mala vtedy devätnásť rokov.

"Tak veľmi som si proti tebe chcela zahrať. Bola som veľmi sklamaná, zbožňovala som tvoju hru. Teraz po trinástich rokoch som stále tu a konečne sa mi to štvrťfinále podarilo," odpovedala Cornetová a pretierala si oči od sĺz. Výrazne navýšila rekord Možno by si niekto povedal, že toľko sĺz sa snáď ku postupu do štvrťfinále ani nehodí. Francúzska tenistka je však svojou emotívnosťou známa. "Nemôžem skrývať to, aká som. Ak si niekto myslí, že to dramatizujem, tak to tak aj je," hovorila s úsmevom.

"Myslím si, že ľudia chcú vidieť na kurte skutočnosť a úprimnosť. Taká som. Občas je to o tej dobre stránke, inokedy zas o zlej," dodala. Pred dlhými trinástimi rokmi, keď mala iba čerstvých devätnásť rokov, bola pritom svetovou jedenástkou. Na okruhu vyhrala dokopy šesť turnajov, na ďalších ôsmich bola vo finále. Na tento veľký míľnik si však musela počkať poriadne dlho.

Na prvú účasť v grandslamovom štvrťfinále potrebovala Cornetová rekordných 63 pokusov. Nevynechala pritom už posledných 60 grandslamových turnajov. Tie tri prvé účasti absolvovala ešte ako veľmi mladá, keď dostala voľnú kartu. Premiéru na turnaji veľkej štvorice absolvovala Cornetová na Roland Garros 2005, vtedy mala iba pätnásť rokov. Inak povedané, od roku 2007 Alizé Cornetová nechýbala ani na jedinom grandslamovom turnaji.

Až do víťazstva Cornetovej držala rekord v dĺžke čakania na grandslamové štvrťfinále thajská tenistka Tamarine Tanasugarnová, ktorá však potrebovala výrazne menej účastí - 45. Obrovské horúčavy "Môžem o nej povedať iba to najlepšie, mám rada, aká je na kurte bojovníčka. Veľmi si to zaslúži. Veľmi tvrdo pracovala, prajem jej veľa šťastia. Veľmi som rada, že sa jej tento sen splnil," hovorila po zápase zdolaná Simona Halepová.

Cornetová aj Halepová boli mimoriadne vyčerpané, zápas hrali v obrovskom teple viac ako 2,5 hodiny. "Boli to veľmi náročné podmienky, videla som, že Simona to znášala rovnako. Obe sme však bojovali, ako sa len dalo," hodnotila Cornetová. Že to bol zápas skutočne náročný, hovoria aj čísla. Cornetová mala až 12 brejkbalov, Halepová 11. Obe využili po šesť možností. Cornetová pritom mala šancu zápas uzavrieť už vo dvoch setoch. Viedla totiž 1:0 na sety a 3:1 v druhom. Od toho momentu však hry vyhrávala iba jej rumunská súperka.

Zápas Halepovej s Cornetovou sprevádzali veľké horúčavy. (Autor: TASR/AP)

Zápas tak dospel do tretieho setu, ktorý bol oproti prvým dvom netradičný. Priniesol iba jediný brejk. Na 4:3 ho získala Cornetová. "Bola to teda poriadna dráma. Mala som náskok setu a brejku, ani neviem, koľko hier som potom prehrala. Bola som taká unavená, že som už ani nemohla premýšľať. Na konci to však bola výhoda, jednoducho som už iba hrala a skúšala," priznala Cornetová. "Nemám žiadne zranenia, iba mi nebolo dobre z tepla. V prvom sete som cítila závraty. Je to ťažké hrať v teple a ja som na to dnes nebola pripravená. Bola trochu silnejšia a preto vyhrala," hovorila zas úprimne Halepová. Jedna z najstarších

Aké príznačné, že Cornetová zlomila dlhé roky čakania práve po dlhom a náročnom zápase. Pred jej stretnutím proti Halepovej príznačne napísal novinár Ben Rothenberg pre New York Times článok s nadpisom "Grandslamová séria (doteraz) bez štvrťfinále". Akoby predpovedal, že tá sa o niekoľko hodín skončí. S Cornetovou sa rozprával o možno konci kariéry. Vo veku 32 rokov je jednou z najstarších tenistiek v prvej svetovej stovke. Iba šesť tenistiek je starších ako ona. Jednou z nich je však aj 40-ročná Serena Williamsová, ktorá od skreču v prvom kole Wimbledonu 2021 neodohrala ani zápas a keď sa po tomto turnaji tenistkám po odpočítajú body za minuloročné Australian Open, spadne až do tretej svetovej stovky.