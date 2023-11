Blahoželal jej aj Volko. Atlétom roka sa stala premiérovo Viktória Forster

Na 110 m prek. posunula svoj vlastný slovenský rekord na úroveň 12,72 sekundy a dosiahla tak aj na prísny limit pre OH 2024 v Paríži.

Forster dokázala zlepšiť aj úroveň slovenského halového rekordu na 60 m prek. na 8,03 s.

Prvá priečka v ankete patrila Forster aj v kategórii mládeže. "Je to milé prekvapenie a motivácia do budúceho roku. Ak budem chcieť zopakovať tento úspech, bude musieť prísť dobrý výsledok na významnejšom podujatí. Urobím všetko pre to, aby prišiel."

Prajné slová Volka

Volko sa opäť dokázal kvalitne pripraviť na halovú sezónu a na európskom šampionáte si po štvrtýkrát v sérii zabehol finále 60 m. V Istanbule obsadil 5. miesto.

Na Európskych hrách v Chorzówe získal bronzovú medailu na 200 m, v rovnakej disciplíne na univerziáde skončil štvrtý. V ankete nedokázal triumfovať po štvrtýkrát, no to ho nemrzelo.

"Viktória bola v uplynulej sezóne lepšia. To je prirodzený cyklus aj v atletike, raz ste hore a inokedy dole. Prajem jej to.

Verím, že to nie je poslednýkrát, čo triumfovala. Ak by som mal niečo na uplynulej sezóne zmeniť, tak by som bol najradšej zdravší na univerziáde.

Teraz snívam o ďalšej olympiáde. Cesta do Paríža bude náročná, no mám okolo seba skvelý tím. Dorastajú mi dobrí sparingoví partneri, ktorí ma už v istých momentoch aj predbiehajú. Hlavné je, aby som zostal zdravý a uvidíme, čo sa stane potom," zhodnotil sezónu Volko.