V Budapešti sa predstaví 9 Slovákov, lídrami budú šprintéri. Volko: Bežať viac ako dva behy

Najväčšie nádeje sa vkladajú do bežcov Jána Volka, Viktórie Forster a Gabriely Gajanovej. Podujatie je na programe od 19. do 27. augusta.

Predstaví sa v oboch najkratších šprintoch, pričom na stovke by sa podľa prvotných informácií mohol vyhnúť kvalifikácii a nastúpiť až v rozbehu.

"Príprava dopadla dobre, bola bez zdravotných komplikácií. Od univerziády sme sa už iba snažili ladiť formu. Bude naozaj náročné postúpiť do semifinále.

V roku 2017 sme prežívali sezónu snov. Všetko išlo akoby samo. Teraz si už uvedomujeme, čo všetko stojí za úspechmi. Našou výhodou by mohla byť práve takéto skúsenosti."

"Ak by sme mali výkonnosť na úrovni Londýna, tak by to bolo výborné. Svetová atletika je však už momentálne inde.

Viktória Forster sa už v lete zaskvela, keď získala na univerziáde zlato na 100 m prek. i striebro na stovke.

Svetový šampionát je však úrovňou výrazne vyššie, v Budapešti bude štartovať iba na prekážkovej trati.

"Som spokojná s prípravou. Išlo to podľa plánov. Uvidíme, ako to dopadne na MS, bude to náročné.

Ak by sa podarilo postúpiť z rozbehov, bola by som veľmi spokojná. Uvidíme, či na to bude treba opäť pokoriť slovenský rekord.

Na tréningoch sa cítim veľmi dobre a mohla by som v Budapešti niečo dosiahnuť. Nechcem to však zakríknuť," uviedla Forster.