VIDEO: Mahučichová príde na Slovensko vo forme. Skočila najvyššie za rok a pol

Svetová rekordérka v skoku do výšky Jaroslava Mahučichová začala sezónu výkonom 203 centimetrov.
Olympijská víťazka sa blysla v sobotu na domácom mítingu v Ľvove. V prvom štarte v sezóne predviedla dvadsaťštyriročná Ukrajinka svoj najlepší výkon od júla 2024, keď v Paríži na Diamantovej lige preskočila 210 cm a prekonala 37 rokov staré historické maximum Bulharky Stefky Kostadinovovej.
VIDEO: Mahučichová v Ľvove prekonala 203 cm
V súťaži v Ľvove najprv na druhýkrát zdolala dva metre a potom na tretíkrát uspela na 203.
Ukrajinská atlétka sa predstaví 24. februára aj na 32. ročníku slovenského mítingu Banskobystrická latka.
Vlani sa Mahučichová dostala najviac cez 202 cm, jednotkou tabuliek bola austrálska súperka a majsterka sveta Nicola Olyslagersová s výkonom 204 cm.