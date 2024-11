Nový Bolt? Mladý šprintér deklasuje rovesníkov a má zmluvu s veľkou značkou

V tomto roku bral na majstrovstvách sveta do 20 rokov na dvojstovke striebro. Titul mu ušiel o 8 stotín sekundy. Lenže vo finále bojoval so súpermi, ktorí boli od neho aj o tri roky starší.

Zo športov sa najskôr venoval ragby. Už tu ukázal, že je mimoriadne rýchly, preto prešiel k atletike, kde svoj talent rozvíja.

„Keď som s ním začal pracovať, mával rukami na všetky strany. Nevyzeralo to dobre. Ale chyby sme rýchlo odstránili a on robí naozaj veľké pokroky. Je to príkladný chalan, pochádza zo skvelej rodiny a najväčšia cnosť, ktorú má, je zároveň aj najbrilantnejšia: je pokorný. Pokora, ktorú má z domáceho prostredia, to ho odlišuje od ostatných,“ opisuje ho trénerka Diane Sheppardová.

Zmluva s Adidasom a kemp s Lylesom

Dvojstovka za 20,29 ho radí medzi dorastencami na štvrté miesto histórie. Rýchlejší od neho boli Erriyon Knighton, Usain Bolt a Puripol Boonson.

Gout má však ešte rok na to, aby sa zlepšil. Aktuálny rekord tejto vekovej kategórie drží Knightom (19,84 s), ktorý už zbiera svetové úspechy aj medzi seniormi.