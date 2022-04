Bol aj piaty na olympiáde. Kladivár Lomnický ukončil kariéru

NITRA. Slovenský kladivár Marcel Lomnický ukončil aktívnu kariéru.

Trojnásobný olympionik obsadil v Riu de Janeiro piate miesto výkonom 75,97 m. Na 1. Európskych hrách v Baku v roku 2015 získal zlatú medailu za 75,41 m.

Lomnický sa zúčastnil aj na OH 2012 a 2020. Na piatich MS sa dvakrát dostal do finále, z piatich účastí na ME vybojoval štyri finálové účasti.

"Prichádza čas, ktorého som sa najviac obával - čas rozlúčiť sa so športom, ktorý milujem. Nemôžem byť dostatočne vďačný za všetko, čo som získal vďaka niekoľkým centimetrom oceľového drôtu s 7,26-kilogramovou guľou.