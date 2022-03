Slovensko s rekordnou výpravou, od Volka sa medaila neočakáva

Ak vidíme výkonnostný progres, snažíme sa dať atlétom priestor a šancu. Je dobré, že to využili vo väčšom rozsahu ako doteraz. Nie je to však len o počte atlétov, ale aj o ambíciách. Slovenská výprava ich nemá menšie ako v minulosti,” povedal prezident Slovenského atletického zväzu (SAZ) Peter Korčok.

Preto sa teraz odo mňa nečaká medaila a ani nič podobné. Bez ohľadu na to sa však budem sa v Belehrade snažiť dosiahnuť čo najlepší výkon i umiestenie. Stať sa môže všeličo…" povedal pred odchodom do Belehradu podľa webu SAZ.

"Je to fajn, cítim sa dobre. Myslím si, že všetko funguje, ako má. Necítim stres, nie som pod tlakom – na rozdiel od predošlých rokov, keď som patril do širšieho okruhu favoritov. Časy, ktoré som zabehol zatiaľ v tejto sezóne, ma neoprávňujú pomýšľať na nejaké popredné umiestenia.

A aké ambície majú slovenskí športovci v srbskej metropole?

"Keby sa všetci traja šprintéri prebojovali do semifinále, bolo by to fantastické. Naša štafeta sa reálne pohybuje na úrovni okolo 11. miesta. Keby sa jej podarilo dostať sa do desiatky, tak to by bolo super," zhrnul šéftréner SAZ Martin Pupiš.

Ján Volko sa v Belehrade predstaví na 60 m (sobota), rovnako aj v piatok Monika Weigertová a Viktória Forster, ktorú v sobotu čaká aj 60 m prek. V nedeľu o čo najlepšie umiestnenie zabojujú muži SR v štafeta na 4 x 400 m.