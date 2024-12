Obaja žiarili na olympiáde. Atletická asociácia vyhlásila najlepších športovcov roka

"Nikdy som si nemyslela, že to vyhrám. Tento rok bol šialený. Nie som to len ja, všetci atléti boli úžasní. Som naozaj vďačná. Čo viac môžem povedať?"

"Je to úžasný pocit vedieť, že fanúšikovia sú tu vždy pre nás športovcov. Bol to skvelý rok," povedal Tebogo, ktorý bol zároveň vyhlásený za mužského atléta roka.

Tebogo sa vo francúzskej metropole zapísal aj do histórie, keď sa stal prvým Afričanom, ktorý vyhral olympijský titul v behu na 200 m mužov, a zabezpečil Botswane historicky prvú zlatú olympijskú medailu.

"Znamená to veľa. Nie je to len o tíme, ktorý je okolo vás, je tu veľa fanúšikov, ktorí nám naozaj prajú, aby sme pre kontinent vyhrali niečo veľké. Bolo pre mňa skutočným prekvapením, keď som počul svoje meno, pretože som to nečakal."