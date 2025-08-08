Na Slovensku sa prvýkrát bežalo pod 10 sekúnd, Forster zdolala iba jediná súperka

BANSKÁ BYSTRICA. Američan Ronnie Baker sa stal víťazom prvých pretekov na 100 m na území Slovenska, v ktorých sa bežalo pod hranicu 10 sekúnd.
Na piatkovom mítingu TIPOS P-T-S na banskobystrických Štiavničkách triumfoval výkonom 9,94 s. Pod desať sekúnd sa dostal aj druhý Jamajčan Rayiem Forde (9,98), Ján Volko finišoval štvrtý časom 10,29 s.
Doteraz najrýchlejší čas na najkratšom šprinte na Slovensku mal hodnotu 10,01. Dosiahli ho reprezentant Kataru Femi Ogunode na „péteeske“ v Šamoríne v roku 2016 a Jamajčan Nesta Carter v Dubnici nad Váhom v roku 2012.
Baker na Štiavničkách zaostal iba o dve stotiny sekundy za svojím tohtoročným maximom, jeho osobný rekord je ešte o 11 stotín lepší - 9,83 s.
„Mám skvelý pocit z týchto pretekov, bol som blízko sezónnemu maximu. Vedel som, že sa odo mňa očakáva čas pod desať, som nadšený, že sa to podarilo. Atmosféra bola úžasná, rád robím šou,“ povedal po pretekoch Baker.
Tretie miesto pred Volkom obsadil Juhoafričan Shaun Maswanganyi časom 10,07. Slovenský rekordér zaostal o dve stotiny za výkonom sezóny.
VIDEO: Viktória Forster hodnotí svoje výkony na mítingu P-T-S
Medzi ženami zvíťazila Austrálčanka Torrie Lewisová, ktorá časom 11,16 sekundy zdolala o 12 stotín druhú Viktóriu Forster. Tá si okrem druhého miesta pripísala v novom osobnom rekorde aj triumf na 100 m prekážky.
Top 3 ženskej stovky doplnila Češka Karolina Maňasová časom 11,31 s.
Míting TIPOS P-T-S v Banskej Bystrici 2025
100 m mužov:
1.
Ronnie Baker
USA
9,94 s - rekod mítingu
2.
Ryiem Forde
Jamajka
9,98 s
3.
Shaun Maswanganyi
JAR
10,07 s
4.
Ján Volko
Slovensko
10,29 s
8.
Richard Machata
Slovensko
10,71 s
100 m žien:
1.
Torrie Lewisová
Austrália
11,16 s
2.
Viktória Forster
Slovensko
11,28 s
3.
Karolina Maňasová
Česko
11,31 s
6.
Delia Farajpourová
Slovensko
11,50 s
8.
Agáta Cellerová
Slovensko
11,84 s