Laczkó útočil v Paríži na medailu v hode diskom, chýbalo mu 12 centimetrov

PH 2024 - hod diskom

Na záver išiel Grék Konstantinos Tzounis, ktorý ho svojím piatym pokusom odsunul mimo pódium.

"Poznám jeho kvality, takže som vedel, že skončím štvrtý. S týmto nastavením som sledoval jeho výkony. A preto ma prekvapilo, že mu to nešlo a po jeho treťom neplatnom pokuse som začal veriť, že nádej žije. Ale nakoniec to dopadlo takto," povedal.

Laczkó zaostal za svojím paralympijským maximom o 17 centimetrov. Pred troma rokmi v Tokiu poslal disk do vzdialenosti 41,37 metrov.

"Musím povedať, že vtedy to bolo v plnom zdraví a teraz ma trápi rameno. Myslel som si, že ma to nebude obmedzovať, ale ovplyvnilo to moju prípravu. Skoro to vyšlo aspoň na tú bronzovú medailu, tých 12 centimetrov zamrzí," povzdychol si.

Poškodený sval narušil jeho záverečnú prípravu do Paríža, kde vlani na MS hodil až 42,70 m, čo by mu v pondelok stačilo na striebro.

"Pri tréningu som si pravdepodobne natrhol sval a mám tam degeneratívne poškodenie chrupavky, takže ma čaká operácia. Od polovice júla som namiesto tréningu riešil rehabilitácie. Keby som hodil to, čo sa mi podarilo vlani na MS v Paríži, bol by som druhý."