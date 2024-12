VIDEO: Atletike rastie nový Bolt. Tínedžer prekonal historický rekord v behu na 200 m

Vysoký, 16-ročný chlapec, ktorý si po zisku striebra na 200 m na augustových majstrovstvách sveta do 20 rokov vyslúžil porovnanie s jamajským šprintérskym velikánom Usainom Boltom, vyhral preteky v Queensland Sport and Athletics Centre s veľkým náskokom.

"Naháňal som ten rekord, ale nemyslel som si, že to príde tento rok. Myslel som si, že to príde možno budúci rok, alebo rok potom."

"Je to dosť šialené," povedal Gout. "Momentálne to nedokážem spracovať, ale myslím, že večer, keď pôjdem spať, budem o tom premýšľať. Toto sú dospelí ľudia. A ja, ja som len dieťa, a ja som ich zničil.

Gout, ktorý koncom tohto mesiaca dovŕši 17 rokov, sa najbližšie zameral na prekonanie 10-sekundovej bariéry v behu na 100 a 20-sekundovej hranice v behu na dvojitú vzdialenosť.

"Vždy som robil to, čo som si povedal," dodal Gout v sobotu. "Takže ak som si niečo povedal, mám to v hlave a idem za tým, kým to nedosiahnem."