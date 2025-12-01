Atlétom roka je švédsky rekordman. U žien triumfovala premožiteľka českej legendy

Najlepšími atlétmi sveta sú kráľ žrdi Armand Duplantis a Američanka Sydney McLaughlinová-Levroneová, ktorá na majstrovstvách sveta v Tokiu zabehla druhý najlepší čas histórie na 400 metrov.
Ocenenia získali na dnešnom galavečere v Monaku. Svetová atletika o laureátoch informovala na sociálnych sieťach.
Svetovej atletike vládne rovnaká dvojica ako v roku 2022.
Dvojnásobný olympijský víťaz Duplantis v tejto sezóne získal svetové tituly v hale aj vonku a štyrikrát prekonal vlastný svetový rekord. Na MS v Tokiu ho posunul na aktuálnych 630 centimetrov. Vďaka tomu po ocenení pre najlepšieho atlétu Európy získal tento rok aj globálnu trofej.
Tešiť sa z nej mohol už tretíkrát – popri roku 2022 triumfoval aj v roku 2020. Bol vyhlásený aj za najlepšieho športovca v technických disciplínach.
Svetová rekordérka na 400 metrov prekážok McLaughlinová-Levroneová sa v tejto sezóne sústredila na hladkú štvorstovku a v Tokiu pripravila víťazným časom 47,78 sekundy českú legendu Jarmilu Kratochvílovú o rekord šampionátu z Helsínk 1983.
Priblížila sa na osemnásť stotín sekundy svetovému rekordu Marity Kochovej z bývalej NDR. Vyhrala aj hodnotenie v kategórii na dráhe.
Najlepším pretekárom na dráhe medzi mužmi sa stal šampión na 800 metrov Emmanuel Wanyonyi z Kene. Technické disciplíny medzi ženami ovládla svetová šampiónka vo výške, Austrálčanka Nicola Olyslagersová.
Ocenenia za disciplíny mimo štadióna získali víťaz maratónov v Londýne a Berlíne Sabastian Sawe z Kene a španielska chodkyňa María Pérezová, ktorá na MS vyhrala preteky na 20 aj 35 kilometrov.
Vychádzajúcou hviezdou sa stala čínska kladivárka Čang Ťia-le. Devätnásťročná vrhačka v auguste na národnom šampionáte zlepšila juniorský svetový rekord na 77,24 metra a v septembri získala bronz na seniorskom svetovom šampionáte.
Mužskou vychádzajúcou hviezdou je sedemnásťročný Keňan Edmund Serem, ktorý na MS v Tokiu dobehol tretí na 3000 metrov prekážok.
Duplantis s McLaughlinovou-Levroneovou na tróne vystriedali šprintéra Letsileho Teboga z Botswany a holandskú vytrvalkyňu Sifan Hassanovú. Tí tentoraz medzi finalistami neboli.