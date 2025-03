VIDEO: Sprevádzala ho vlastná pieseň. Duplantis na prvý pokus pokoril svetový rekord

Na piatkovom podujatí All Star Pole Vault vo francúzskom Clermont-Ferrand skočil do výšky 627 cm a o jeden centimeter prekonal zápis z augustového mítingu Diamantovej ligy v poľskom Chorzówe.

"Jednoducho som sa cítil naozaj dobre. Čo môžem povedať, prišiel som sem, aby som to dokázal. Dal som do toho všetko.

Niekedy je to ľahké, niekedy nie, ale je za tým veľa tvrdej práce, utrpenia, zlých dní, dobrých dní a všetkého medzi, čo vás posunie do ľahších momentov," uviedol švédsky fenomén podľa AFP.

"Mondo" prepísal svetový rekord už jedenásťkrát.

"Vždy je to výnimočné. Zakaždým je to šialený pocit. Je to ako pocit eufórie. Ťažko sa to vysvetľuje," pokračoval 25-ročný žrdkár.

Zaujímavosťou je, že najnovší zápis prišiel v sprievode jeho vlastnej skladby "Bop", ktorú vydal práve v piatok.