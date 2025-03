Duplantis sa teší na halové MS v Číne, o svetovom rekorde však nehovorí

Švéd odvtedy posunul hranicu historického maxima trikrát, naposledy 28. februára vo francúzskom Clermont-Ferrande na 627.

Úradujúci olympijský víťaz sa netají, že by v prebiehajúcej sezóne rád prekonal latku vo výške 630 cm, no zo šampionátu v Číne by chcel predovšetkým priviezť zlato, ktoré by bolo jeho tretie v sérii.

"Pre tieto preteky som si nestanovil žiadnu konkrétnu métu. Verím v dobrý výsledok, no nebudem blázniť pre nejaké číslo," priznal Duplantis.