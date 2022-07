Slovensko má ďalšiu medailu z EYOF. Bežkyňa zabehla osobný rekord

Je to niečo úžasné. Síce sa cítim, že odpadnem, ale sú to veľmi príjemné pocity. Na začiatku som sa bála, či vôbec dobehnem do cieľa. Finiš však bol perfektný, je to moja tajná zbraň," citoval Gymerskú portál olympic.sk.

Gymerská vybojovala pre Slovensko druhý cenný kov na EYOF 2022 v Banskej Bystrici po bronze plavca Samuela Košťála na 200 m motýlik. Tretiu medailu následne ešte pridala žrdkarka Anna Šimková, ktorá získala bronz.