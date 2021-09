Budú mať futbalisti problém pre reprezentáciu? V klube im hrozí karanténa

BUENOS AIRES. Argentínsky tréner Lionel Scaloni povolal na októbrové zápasy juhoamerickej časti kvalifikácie o postup na budúcoročné majstrovstvá sveta aj trojicu hráčov z anglickej Premier League.

A to aj napriek tomu, že Argentína z pohľadu Veľkej Británie stále je na tzv. červenej listine krajín v súvislosti s koronavírusom.

Znamenalo by to, že po návrate do svojich klubov by na reprezentantov čakala povinná desaťdňová izolácia.