Angličanky sú prvýkrát majsterky Európy. Ženské finále prekonalo aj mužský rekord

ME vo futbale žien 2022 - finále (Wembley)

O triumfe domáceho družstva rozhodla v 111. minúte Chloe Kellyová. Finále sledovalo 87.192 divákov, čo je historicky najvyššia návšteva na zápase ME (futbalistov i futbalistiek).

Najlepšími strelkyňami šampionátu sa stali so šiestimi gólmi Nemka Alexandra Poppová a Angličanka Beth Meadová.

Chloe Kellyová sa teší po strelenom góle vo finále ME vo futbale žien 2022. (Autor: TASR/AP)

Nemky inkasovali iba druhý gól na šampionáte v Anglicku. Rekordné osemnásobné kontinentálne šampiónky reagovali mohutným náporom.

V 66. minúte ešte Lina Magullová trafila konštrukciu brány, no o 13 minút neskôr už zariadila zblízka vyrovnanie po prihrávke Tabey Wassmuthovej.

Predĺženie:

Duel tak dospel do predĺženia. V ňom prišla rozhodujúca situácia v 110. minúte, keď sa po rohovom kope presadila v päťke na dvakrát ďalšia striedajúca hráčka Kellyová.

Domáce reprezentantky pod vedením holandskej trénerky Sariny Wiegmanovej už tesný náskok udržali a po záverečnom hvizde mohli oslavovať premiérový triumf.

Do zbierky pridali piaty cenný kov z ME (1-2-2). Nemky prehrali finále ME prvýkrát v histórii.