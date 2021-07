Možno hral svoj posledný Wimbledon. Stojí to za to? pýta sa Murray

LONDÝN, BRATISLAVA. V roku 2019 plakal na tlačovej konferencii pred Australian Open. Priznal, že je to možno jeho posledný turnaj v kariére. Veľmi túžil byť aj na domácom Wimbledone, ale nebol si istý, či dokáže pri svojom zdravotnom stave hrať ďalšieho pol roka. Po prvom kole mu dokonca na veľkoplošnej obrazovke pustili video, kde ho zdravili najväčšie tenisové hviezdy. "Mal si úžasnú kariéru," odkazoval mu John Isner. "Je to smutné, že musíš spraviť toto rozhodnutie," pridal sa Rafael Nadal. V tej dobe mal v bedrovom kĺbe také bolesti, že mal problém zaviazať si aj šnúrky na topánkach.

A teraz späť do súčasnosti. Prešlo dva a pol roka a britský tenista Andy Murray stále hrá. Išiel aj na Wimbledon 2021. A opäť sa objavujú otázky, či to bol jeho posledný Wimbledon.

Bývalý wimbledonský víťaz končí Keď hral Murray vo Wimbledone svoje prvé finále, jeho tohtoročný premožiteľ mal trinásť rokov. V treťom kole prehral s 22-ročným Kanaďanom Denisom Shapovalovom pomerne hladko 4:6, 2:6, 2:6. Andy Murray patrí k najlepším tenistom poslednej éry. Hoci popri ére Nadala, Federera a Djokoviča nedosiahol toľko úspechov, aby sa im mohol vyrovnať, nik iný im nedokázal byť tak dlho vyrovnaným súperom. Vyhral tri grandslamové turnaje. Raz US Open a dvakrát Wimbledon.

Dokonca sa v tejto ére dokázal stať svetovou jednotkou. Jeho počet týždňov na najvyššej pozícii síce neatakuje na rozdiel od jeho konkurentov žiadne rekordy, no predsa je výnimočný. Za posledných viac ako sedemnásť rokov je jediným tenistom, ktorý sa mimo legendárnej trojice dostal na post jednotky. Každý turnaj hrá ako posledný Ako však je možné, že niekto, kto mal bolesti aj pri bežných každodenných činnostiach, je ešte aj o dva a pol roka neskôr schopný odohrať súťažné zápasy?

Murray po Australian Open 2019 vyskúšal operáciu, ktorá mu mala v prvom rade skvalitniť život. Pri optimistických scenároch však mohla aj pomôcť návratu na kurty. Poradil mu ju legendárny americký deblista Bob Bryan. Pomohla mu z takmer beznádejného stavu k návratu na kurty. Murraymu tak do bedra dali kovový implantát. "Cítim sa dobitý a pomliaždený, ale verím, že toto bude koniec mojich problémov," hovoril Murray po operácii. A hoci Wimbledon už v danom roku nestihol, na kurty sa ešte vrátil. V auguste hral v Cincinnati. Na jeseň dokonca v Atverpách vyhral menší ATP turnaj.

Naďalej ho však trápili zranenia. Postupne klesal v rebríčku, často sa musel spoliehať na voľné karty. Mal dostať aj voľnú kartu na Australian Open 2021. To mu však prekazil koronavírus. Nakazil sa a nemohol cestovať. Na Wimbledon tento rok dvojnásobný šampión voľnú kartu dostal taktiež. "Nie je to o tom, že by som sa bál, či je to môj posledný turnaj, ale myslím na to. Mal som veľa zranení a návratov, takže nikdy neviete, čo vás čaká. Ale každý turnaj a každý zápas hrám, akoby bol môj posledný," priznal pred turnajom pre Sky Sports. Dobré i zlé pocity "Prešiel som si týždeň na grandslame bez zranenia. To je pozitívne," žartoval s humorom sebe vlastným po wimbledonskom vypadnutí.

"Toto je síce dobré, ale potom si uvedomím, koľko som dal do toho práce, koľko som posledné mesiace na sebe pracoval a potom nehrám, ako by som chcel. Tak sa pýtam: Stojí to za to?" priznal. "Časť zo mňa hovorí, že toto všetko stačí. Mám skvelé spomienky, zažil som tu perfektnú atmosféru. Ale keď som dnes dohral, hovoril som môjmu tímu: Nie som spokojný, ako som hral," dodal. Vo Wimbledone zvládol dva ťažké zápasy. Zdolal 24. nasadeného Nikoloza Basilashviliho. V druhom kole po ťažkom päťsetovom boji vyradil Oscara Otteho.

Shapovalov: Je to môj idol Vo Wimbledone hral prvýkrát od roku 2017. No výsledkovo vyrovnal svoj najhorší výsledok. V treťom kole vypadol iba v roku 2005. Vtedy mal osemnásť rokov. No je to jeho najlepší grandslamový výsledok od štvrťfinále Wimbledonu 2017. "Pokiaľ s mojím tímom nedokážeme nájsť spôsobom, ako budem vedieť byť dlhšie zdravotne v poriadku a udržať sa na kurte, potom je to na diskusiu, čo bude nasledovať," priznal.

Naopak, jeho mladý súper chválil jeho výkony z prvých dvoch kôl. "Na sieti som mu povedal, že je mojím idolom," hovoril Shapovalov. "Bez ohľadu na to, čo všetko vyhral, je neuveriteľné, ako sa dokázal dostať cez všetky zranenia, ako hrá, ako sa pohybuje... Po druhom kole som si povedal, že je to starý dobrý Andy. Ako fanúšik som si ten zápas užíval," povedal Shapovalov.

Bude pokračovať? Ako Brit mal vždy k Wimbledonu špeciálny vzťah. Briti čakali na domáceho víťaza 76 dlhých rokov. Nakoniec Murray ovládol ročníky 2013 a 2016. Vyhral navyše aj US Open 2012. Krátko predtým si prežil ťažkú prehru. Vo finále Wimbledonu nestačil na Rogera Federera. Bol veľmi sklamaný. V All England Clube síce v tom roku triumfoval. No nevyhral Wimbledon, ale zlatú olympijskú medailu. Tenisový turnaj na londýnskej olympiáde totiž hostil ten istý areál. A čo môže byť väčšia sláva, ako vyhrať olympiádu pred domácim publikom? "Toto bol najlepší týždeň mojej kariéry," vyhlásil vtedy.