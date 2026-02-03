    Americkú vlajku ponesú v Miláne rýchlokorčuliarka a bobista s talianskymi koreňmi

    Americká rýchlokorčuliarka Erin Jacksonová (Autor: TASR/AP)
    TASR|3. feb 2026 o 15:01
    Bobista ponesie americkú vlajku prvýkrát po 70 rokoch.

    Americká rýchlokorčuliarka Erin Jacksonová a bobista Frank Del Duca ponesú americkú vlajku na otváracom ceremoniáli ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo.

    V utorok to oznámil Americký olympijský a paralympijský výbor (USOPC).

    Jacksonová sa v Pekingu stala prvou Afroameričankou, ktorá vyhrala zlatú medailu v individuálnej disciplíne na ZOH. Triumfovala v pretekoch na 500 metrov.

    Del Duca, Američan s talianskymi koreňmi, sa stane prvým bobistom po sedemdesiatich rokoch, ktorý ponesie americkú vlajku na otváracom ceremoniáli. Informácie priniesla agentúra AP.

