Americkú vlajku ponesú v Miláne rýchlokorčuliarka a bobista s talianskymi koreňmi

Americká rýchlokorčuliarka Erin Jacksonová a bobista Frank Del Duca ponesú americkú vlajku na otváracom ceremoniáli ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo.
V utorok to oznámil Americký olympijský a paralympijský výbor (USOPC).
Jacksonová sa v Pekingu stala prvou Afroameričankou, ktorá vyhrala zlatú medailu v individuálnej disciplíne na ZOH. Triumfovala v pretekoch na 500 metrov.
Del Duca, Američan s talianskymi koreňmi, sa stane prvým bobistom po sedemdesiatich rokoch, ktorý ponesie americkú vlajku na otváracom ceremoniáli. Informácie priniesla agentúra AP.
