Budú mať Fíni na MS svoju veľkú hviezdu? Reprezentovať chce, no celú sezónu nehral

Hokejista Aleksander Barkov by sa chcel po vážnom zranení kolena vrátiť na ľad v drese Fínska a pomôcť mu na májovom svetovom šampionáte vo Švajčiarsku.
Kapitán tímu NHL Florida Panthers sa zranil hneď počas prvého tréningu v rámci septembrového prípravného kempu. Odvtedy nefiguroval v kádri obhajcov Stanleyho pohára.
Ak by sa „panteri“ prebojovali do play off, Barkov by sa pravdepodobne už zapojil aj do zápasov NHL. Na ľade sa pripravuje už niekoľko mesiacov.
Vedenie Floridy si však bolo vedomé toho, že na zotavenie zo zranenia bude potrebovať väčšinu základnej časti. Napokon nehral vôbec a jeho poslednými ostrými zápasmi tak nateraz zostávajú duely minuloročného finále.
Na ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo by bol Barkov kapitánom Suomi, teraz je podľa agentúry AP pripravený prijať pozvánku na MS.
„Reprezentovať Fínsko je pre mňa cťou. Veľmi sa na to teším a robím pre to všetko. Zlatom na šampionáte by som si splnil sen,“ povedal 30-ročný Fín podľa AP.
Majstrovstvá sveta v Zürichu a Fribourgu štartujú 15. mája.