Hrozivá nehoda pre Nóra. Snívam, že jedného dňa zase budem môcť lyžovať

    ČTK|29. dec 2025 o 15:43
    Po prevoze do nemocnice v Denveri podstúpil operáciu, zostal po nej ale ochrnutý.

    Po zranení v tréningu na preteky Svetového pohára ochrnul 20-ročný nórsky akrobatický lyžiar William Bostadlökken.

    Nehoda sa stala pred dvoma týždňami v príprave na súťaž v Big Aire v americkom Steamboat Springs, o jej ťažkých následkoch teraz pretekár informoval na Instagrame.

    Opísal, že pri prvom tréningu sa mu na mostíku nepodaril odraz, vo vzduchu stratil orientáciu a v dôsledku toho nekontrolovane spadol na hlavu a chrbát. Utrpel zlomeninu dvoch hrudných stavcov, fraktúry mnohých rebier a ramena.

    Po prevoze do nemocnice v Denveri podstúpil operáciu, zostal po nej ale ochrnutý od piateho a šiesteho hrudného stavca. V súčasnosti už rehabilituje v Nórsku.

    "Toto písať mi láme srdce. Mám sen, že jedného dňa zase budem môcť lyžovať. Lyžovanie je to, čo mám na tomto svete najradšej. Pre to žijem, "uviedol Bostadlökken. V novembri vyhral preteky Európskeho pohára v Innsbrucku.

    Na konte má tiež sedem štartov v Big Aire vo Svetovom pohári, kde je jeho maximom 12. miesto z vlaňajšieho októbrového pretekov v Chure.

    dnes 15:43
