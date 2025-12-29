Hrozivá nehoda pre Nóra. Snívam, že jedného dňa zase budem môcť lyžovať

Po zranení v tréningu na preteky Svetového pohára ochrnul 20-ročný nórsky akrobatický lyžiar William Bostadlökken.
Nehoda sa stala pred dvoma týždňami v príprave na súťaž v Big Aire v americkom Steamboat Springs, o jej ťažkých následkoch teraz pretekár informoval na Instagrame.
Opísal, že pri prvom tréningu sa mu na mostíku nepodaril odraz, vo vzduchu stratil orientáciu a v dôsledku toho nekontrolovane spadol na hlavu a chrbát. Utrpel zlomeninu dvoch hrudných stavcov, fraktúry mnohých rebier a ramena.
Po prevoze do nemocnice v Denveri podstúpil operáciu, zostal po nej ale ochrnutý od piateho a šiesteho hrudného stavca. V súčasnosti už rehabilituje v Nórsku.
"Toto písať mi láme srdce. Mám sen, že jedného dňa zase budem môcť lyžovať. Lyžovanie je to, čo mám na tomto svete najradšej. Pre to žijem, "uviedol Bostadlökken. V novembri vyhral preteky Európskeho pohára v Innsbrucku.
Na konte má tiež sedem štartov v Big Aire vo Svetovom pohári, kde je jeho maximom 12. miesto z vlaňajšieho októbrového pretekov v Chure.