    Ďalšie problémy pre Taliansko pred blížiacimi sa ZOH. Mladá olympijská nádej sa zranila

    Flora Tabanelliová.
    Flora Tabanelliová. (Autor: TASR/AP)
    7. nov 2025 o 13:08
    Je ďalšia talianska lyžiarska hviezda, ktorú stretlo pred olympiádou vážne zranenie.

    RÍM. Sedemnásťročná akrobatická lyžiarka Flora Tabanelliová, ktorá by mala byť veľkou medailovou nádejou domáceho Talianska na februárových olympijských hrách, si vážne poranila pravé koleno.

    Úradujúca majsterka sveta v Big Aire a víťazka Svetového pohára si počas tréningu v snowparku na Stubaiskom ľadovci v Rakúsku natrhla predný skrížený väz.

    Pre olympiádu sa rozhodla pre konzervatívnu liečbu namiesto operácie, uviedla Talianska lyžiarska federácia.

    Tabanelliová začne v pondelok mesačnú rehabilitáciu na klinike futbalového Juventusu v Turíne. "Ak koleno na prvú fázu rehabilitácie zareaguje dobre, bude možné pristúpiť k ďalšej fáze rehabilitácie zameranej na prípravu na olympijské hry 2026.

    Inak bude naplánovaná operácia, "oznámila federácia.

    Tabanelliová je ďalšia talianska lyžiarska hviezda, ktorú stretlo pred olympiádou v Miláne a Cortine d'Ampezzo vážne zranenie.

    Zjazdárka Marta Bassinová si v októbri zlomila nohu a hry nestihne. Iná svetová šampiónka Federica Brignoneová utrpela komplikovanú zlomeninu holennej a lýtkovej kosti a pretrhla si predný skrížený väz v apríli. Olympiádu zrejme rovnako nestihne.

