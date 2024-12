Je dokonalá? Čínska lyžiarka zarobí päťkrát viac ako Shiffrinová

Šport je však len zlomok jej kariéry. Talent prejavuje vo všetkom, do čoho sa pustí. Niekedy to pôsobí až prehnane.

Čínska reprezentantka bez špeciálnej prípravy dosiahla solídny čas 3:24 h. Hoci prezradila, že v mladosti pravidelne behávala, no boli to vzdialenosti okolo 5 kilometrov.

Pritom pôsobí pokorne a uvoľnene. Čo pre Číňanky nie je bežné. Až do tohto bodu je to dokonalý príbeh o tínedžerke, ktorá si zaumienila, že bude posúvať hranice a stala sa inšpiráciou pre celý svet.

„Ak by som si mal vybrať medzi čínskymi sponzormi a americkými, objem financií v Číne je pre športovcov oveľa zaujímavejší,“ vysvetľoval pre Forbes odborník na marketing Ricardo Fort.

„Netuším, či to bola jej motivácia, ale myslím, že bude ťažiť viac zo spoluprác v Číne ako z kontraktov so západnými značkami.“

Bez spojenia s Čínou by sa z akrobatickej lyžiarky nestala taká veľká hviezda. V Amerike by si dokázala na sponzoringu zarobiť milióny, no nikdy by nebola v rebríčku najlepšie zarábajúcich športovkýň tak vysoko.

Len počas hier v Pekingu bolo jej meno spojené s 23 rôznymi čínskymi značkami.

Pre porovnanie najlepšia lyžiarka Mikaela Shiffrinová si ročne zarobí približne pätinu toho, čo čínska reprezentantka - 4 milióny dolárov. Je najväčšou hviezdou v ženskom lyžovaní. Približne štvrtinu jej príjmov tvoria finančné prémie za výsledky vo Svetovom pohári.

Otázkou však skôr zostáva, či Gu je v rovnakej kategórii ako tenistky, golfistky či ďalšie športovkyne, keďže zo športu je plynie len 0,3 percenta jej príjmov.