Bieloruská medailistka mieri na olympiádu. Získala štatút neutrálneho športovca

Bieloruská akrobatická lyžiarka Hanna Huskovová získala oprávnenie štartovať v kvalifikačných súťažiach na zimné olympijské hry 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo s neutrálnym štatútom.
Môže tak bojovať o zisk tretej medaily spod piatich kruhov, v disciplíne skoky získala zlato v Pjongčangu a striebro v Pekingu.
Huskovová je jedna z deviatich športovkýň z Ruska a Bieloruska, ktoré v stredu získali oprávnenie štartu od Medzinárodnej lyžiarskej federácie (FIS).
Medzi ďalšími je aj Ruska Anastasia Tatalinová, majsterka sveta z roku 2021 v disciplíne akrobatického lyžovania Big Air. Informovala AP.