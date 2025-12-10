Bieloruská medailistka mieri na olympiádu. Získala štatút neutrálneho športovca

Hanna Huskovová
Hanna Huskovová
Na konte ma olympijské zlato aj striebro.

Bieloruská akrobatická lyžiarka Hanna Huskovová získala oprávnenie štartovať v kvalifikačných súťažiach na zimné olympijské hry 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo s neutrálnym štatútom.

Môže tak bojovať o zisk tretej medaily spod piatich kruhov, v disciplíne skoky získala zlato v Pjongčangu a striebro v Pekingu.

Huskovová je jedna z deviatich športovkýň z Ruska a Bieloruska, ktoré v stredu získali oprávnenie štartu od Medzinárodnej lyžiarskej federácie (FIS).

Medzi ďalšími je aj Ruska Anastasia Tatalinová, majsterka sveta z roku 2021 v disciplíne akrobatického lyžovania Big Air. Informovala AP.

