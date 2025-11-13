Prišiel z béčka a tretej ligy, všetko otočil. Slovákov spasil útly mladík z lavičky

BRATISLAVA. V AS Trenčín skáče talentovaný stredopoliar Adrián Fiala z najvyššej súťaže až do tretej – teda z áčka do béčka a späť. Server Transfermarkt ho ocenil na 250-tisíc eur.
Uplynulý víkend nastúpil v tretej lige v drese béčka AS Trenčín proti Beluši. Sám priznáva, že sa na klubovej úrovni strelecky trápi.
Vo štvrtok však spasil národný tím do 21 rokov.
Tím pod vedením Jaroslava Kentoša po polčase prehrával 0:1, ale do druhého polčasu poslal žolíka s menom Fiala. Prvý gól dal po sediačky, druhý pridal hlavičkou.
„Nastupoval som s tým, že chceme niečo podobné spraviť, teda že to otočíme. Je skvelé, že sa to podarilo vďaka mojim dvom gólom,“ hodnotil Fiala.
Náhradníci a oživenie
Slovenskí futbalisti do 21 rokov zvíťazili v Prešove nad Kazachstanom v štvrtkovom zápase D-skupiny kvalifikácie ME 2027 2:1.
Slovensko - Kazachstan 2:1 (0:1)
Góly: 52. a 60. Fiala - 11. Bagdat
Rozhodovali: McNabb - Robinson, Donaldson (všetci Sev. Ír.)
ŽK: Chyla - Karimov, Mrynskij, 4767 divákov
Slovensko: Ťapaj - Hranica (80. Danihel), Pališčák, Jakubko, Mielke (46. Fiala) - Hájovský (46. Chyla), Gidi, Gajdoš (73. Murgas) - Marcelli, Griger (73. Pira), Riznič
Kazachstan: Talyspajev - Mrynskij, Askarov, Turganov, Karimov (56. Gubarev) - Bajbek (79. Raskatov), Žumabekov, Nurymbet - Valgušev (56. Serikbaj), Bagdat (73. Litoš), Trufanov (73. Agimanov)
„V prestávke sme urobili zmeny, striedajúci hráči opäť priniesli oživenie. Som veľmi rád, že sme ťažký zápas otočili a znova ukázali dobrú mentalitu,“ opisoval tréner Jaroslav Kentoš.
„Našich hráčov z lavičky, ktorí naskakujú a pomáhajú tímu, musím pochváliť už v druhom zápase, možno aj treťom, som za to rád. Teší ma, že sme zápas zvládli, aj keď výkon nebol zďaleka ideálny,“ dodal Kentoš.
Bolo takmer vypredané, prišlo asi päť tisíc divákov.
Dal už tri góly
Slováci sú na čele tabuľky o štyri body pred Anglickom, ktoré však odohralo o dva zápasy menej.
V najvyššej súťaži má Fiala na konte celkovo 28 zápasov, no v mnohých z nich naskakoval do hry ako náhradník. V Niké lige má na konte iba jeden gól.
„V klube sa mi vôbec gólovo nedarí a v reprezentácii mám na konte už tri góly,“ vravel Fiala. Skóroval aj v predošlom zápase proti Moldavsku.
VIDEO: Adrián Fiala hodnotí zápas
Je útlej postavy, má dvadsať rokov.
Slováci v utorok privítajú rovesníkov z Anglicka, ktorí sú úradujúci majstri Európy. Hrá sa opäť v Prešove.
„Uvidíme, ako sa tréner rozhodne, či nastúpim proti Anglicku. Dúfam, že bude vypredané,“ tvrdil Fiala.
Vždy bol považovaný za talent, národný tím reprezentoval aj v nižších kategóriách.