V hre mal niekoľko alternatív. Sýkora už vie, kde odohrá ďalšiu sezónu

BRATISLAVA. Hokejový útočník Adam Sýkora prezradil, že nasledujúcu sezónu odohrá v domácom klube HK Nitra.

Jeden z lídrov na nadchádzajúcich majstrovstvách sveta hráčov do 20 rokov mal v hre niekoľko alternatív.

"Rozhodujúce slovo majú Rangers. Oni povedia, čo bude pre mňa najlepšie. Ja by som rád zostal pri mužskom hokeji. Buď v Nitre alebo vo Švédsku. Bola by to pre mňa skvelá výzva," priznal Sýkora.