Týždeň preležal s covidom v hoteli, napokon cestuje na MS

"Pán Haščák mi včera zavolal, či by som sa pripojil späť k tímu. Keď mi vyšiel negatívny výsledok, tak som samozrejme súhlasil a som rád, že som späť. Beriem to ako hokejový život," uviedol Jánošík.

"Už som sa aj rozlúčil s divákmi, že je koniec sezóny a deň na to som späť v reprezentácii a letím do Fínska," povedal krátko pred odletom.

Z kádra najprv vypadol pre pozitívny test na koronavírus, no po konci Martina Gernáta pre zranenie ho tréneri povolali späť a keďže už mal negatívne výsledky, v deň odchodu do Fínska sa pripojil k tímu.

BRATISLAVA. Obranca Adam Jánošík sa na poslednú chvíľu dostal do záverečnej nominácie slovenskej hokejovej reprezentácie na majstrovstvá sveta.

Jánošík mal pozitívny test už minulý týždeň, a tak sa nedostal do nominácie.

"Aj keď tam boli nižšie hodnoty, bol som stále pozitívny, a tak som celý týždeň preležal na hoteli. Tréneri asi nechceli ísť do rizika, tak som išiel domov a vidíte, teraz letím do Fínska," uviedol.

Skúsený bek verí, že slovenskému tímu sa podarí urobiť dobrý výsledok:

"Sú to MS, každý sa teší. Súperi majú kvalitné mužstvá, na olympiáde neboli hráči z NHL, no teraz tam všetci idú, takže si myslím, že to bude ešte ťažšie.

Úspech bol krásny, myslím, že si ho chlapci aj dostatočne užili. Ale teraz sú MS. Treba tam ísť s pokorou, ale verím, že aj s ňou sa dostaví dobrý výsledok."

Majstrovstvá sveta v hokeji