ONLINE: AC Miláno - FC Porto (Liga majstrov)

Vítame vás pri sledovaní dnešného online textového prenosu zo zápasu 4. kola skupinovej fázy Ligy majstrov. Dnes sa proti sebe postavia futbalisti talianskeho AC Miláno a portugalského FC Porto.



V prvom vzájomnom meraní síl týchto dvoch celkov padol len jeden presný zásah. Postaral sa oň domáci Luís Díaz, ktorý zariadil Portugalcom dôležité tri body. Tabuľkovo sú na tom lepšie hostia, pretože sa nachádzajú so ziskom štyroch bodov na o skóre horšom treťom mieste. Milánčania majú v tohtoročnej edícii Ligy majstrov veľkú smolu. Vo všetkých doterajších troch zápasoch ťahali za kratší koniec a prehrali najtesnejším rozdielom. Sú tak na poslednom mieste bez zisku čo i len jedného bodu. To sa však môže dnes zmeniť, pretože AC Miláno sa naladilo na dnešný duel víťazstvom na pôde AS Rím 2:1. V lige vyhralo aj Porto, ktoré porazilo Boavistu 4:1.