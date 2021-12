Organizátori to nezvládli, toto ani nebola bublina, hnevajú sa hokejisti

"Som veľmi prekvapený. Mám v sebe všetky druhy emócií. Neviem, či je to sklamanie alebo hnev. Nechápem, ako mohli organizátori toto dopustiť. Som vďačný, že som tu mohol byť pár dní.

RED DEER. Slovenskí hokejisti prežívajú veľké sklamanie. Chceli na MS v hokeji do 20 rokov bojovať o dobrý výsledok. Namiesto toho končia.

Užil som si to. Ale veľmi ma mrzí, že nemôžem pokračovať v turnaji. Ešte raz, som veľmi sklamaný. COVID bol aj minulý rok a vážnejší a organizátori to vedeli vyriešiť. Tento rok zlyhali," povedal Latkóczy s horkosťou v hlase.

Sklamanie prežíval aj útočník Juraj Slafkovský. "Myslím si, že táto situácia zašla priďaleko. Tento krok bol nevyhnutný, ale dalo sa to zmeniť niekde na začiatku. Je to však vec organizátora a ja to nezmením," uviedol Slafkovský pre hockeyslovakia.sk.

"Vytvorili sme neskutočnú partiu. S takou partiou ľudí som sa na jednom turnaji doposiaľ nikdy nestretol. Som rád, že som mohol byť jej súčasťou. Čo sa týka vytvorenej bubliny, bola skutočne špeciálna.

Je to zaujímavé, keď bežní ľudia môžu chodiť medzi nami. Všetci vidíme, ako to dopadlo..."