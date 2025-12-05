ONLINE: Žreb základných skupín dnes, MS vo futbale 2026 LIVE

MS vo futbale 2026 sa dnes dozvedia zloženie základných skupín. Žreb určí zloženie dvanástich skupín.
42 účastníkov je už známych, o zvyšných 6 miest zabojuje ešte 22 tímov – 6 v medzikontinentálnej baráži a 16 v európskej.
Medzi nimi sa o miestenku na šampionát uchádza aj Slovensko, ktoré v kvalifikačnej A-skupine obsadilo 2. miesto, čo nám zaručilo možnosť uchádzať sa o miesto medzi svetovou elitou. Žreb sa uskutoční vo Washingtone.
Žreb sledujte s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Žreb základných skupín (MS vo futbale 2026, Washington, piatok, výsledky, naživo)
Žrebovanie súťaží 2025/2026
05.12.2025 o 18:00
Žrebovanie základných skupín MS 2026 vo futbale
Plánovaný
Prenos
Rozdelenie košov:
Hostiteľské krajiny Kanada, Mexiko a USA zaradili do 1. koša spolu s deviatimi najlepšími tímami podľa rebríčka FIFA z 19. novembra. Tímy, ktoré postúpia na finálový turnaj z baráží, zaradili do 4. koša.
1. KÔŠ: Kanada, Mexiko, USA, Španielsko, Argentína, Francúzsko, Anglicko, Brazília, Portugalsko, Holandsko, Belgicko, Nemecko
2. KÔŠ: Chorvátsko, Maroko, Kolumbia, Uruguaj, Švajčiarsko, Japonsko, Senegal, Irán, Kórejská republika, Ekvádor, Rakúsko, Austrália
3. KÔŠ: Nórsko, Panama, Egypt, Alžírsko, Škótsko, Paraguaj, Tunisko, Pobrežie Slonoviny, Uzbekistan, Katar, Saudská Arábia, Južná Afrika
4. KÔŠ: Jordánsko, Kapverdy, Ghana, Curaçao, Haiti, Nový Zéland, európski barážisti A, B, C a D, medzikontinentálni barážisti 1 a 2
