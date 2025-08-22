Je známe, kedy sa uskutoční žreb MS vo futbale 2026. Prezradil to prezident Trump

Slovensko začne kvalifikáciu proti Nemecku.

WASHINGTON. Žrebovanie základných skupín budúcoročných MS vo futbale sa má uskutočniť 5. decembra vo Washingtone.

V piatok o tom informoval americký prezident Donald Trump. Dejiskom nadchádzajúceho svetového šampionátu sú USA, Kanada a Mexiko.

Donedávna sa špekulovalo, že žreb by sa mohol uskutočniť v Las Vegas, ako to bolo počas posledných majstrovstiev sveta v USA v roku 1994.

Trump však aj za prítomnosti prezidenta FIFA Gianniho Infantina potvrdil, že miestom konania žrebu bude Kennedy Center v hlavnom meste USA.

MS sa uskutočnia v novom rozšírenom formáte, zúčastní sa na nich 48 krajín namiesto tradičných 32. V čase žrebovania bude známych 42 zo 48 účastníkov, zvyšných šesť krajín si zaistí miestenky v marcovom play-off.

Slovensko začne svoju púť v kvalifikácii o necelé dva týždne, v úvodnom stretnutí A-skupiny privíta v Bratislave tím Nemecka. Ďalšími dvoma kvalifikačnými súpermi „sokolov“ sú Luxembursko a Severné Írsko.

