Je známe, kedy sa uskutoční žreb MS vo futbale 2026. Prezradil to prezident Trump

WASHINGTON. Žrebovanie základných skupín budúcoročných MS vo futbale sa má uskutočniť 5. decembra vo Washingtone.
V piatok o tom informoval americký prezident Donald Trump. Dejiskom nadchádzajúceho svetového šampionátu sú USA, Kanada a Mexiko.
Donedávna sa špekulovalo, že žreb by sa mohol uskutočniť v Las Vegas, ako to bolo počas posledných majstrovstiev sveta v USA v roku 1994.
Trump však aj za prítomnosti prezidenta FIFA Gianniho Infantina potvrdil, že miestom konania žrebu bude Kennedy Center v hlavnom meste USA.
MS sa uskutočnia v novom rozšírenom formáte, zúčastní sa na nich 48 krajín namiesto tradičných 32. V čase žrebovania bude známych 42 zo 48 účastníkov, zvyšných šesť krajín si zaistí miestenky v marcovom play-off.
Slovensko začne svoju púť v kvalifikácii o necelé dva týždne, v úvodnom stretnutí A-skupiny privíta v Bratislave tím Nemecka. Ďalšími dvoma kvalifikačnými súpermi „sokolov“ sú Luxembursko a Severné Írsko.