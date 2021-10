Rusi a Ukrajinci nesmú byť spolu v skupine. Koho môžu mať za súpera Slováci?

ZEIST. Slovenská futsalová reprezentácia figuruje pred žrebom finálového turnaja ME 2022 vo štvrtom koši spoločne s Fínskom, Gruzínskom a Holandskom.

S týmito tímami sa tak zverenci Mariána Berkyho nemôžu v základnej skupine stretnúť. Šampionát sa uskutoční 19. januára - 6. februára v holandských mestách Amsterdam a Groningen.

Tímy sú do košov nasadené podľa umiestnenia v rebríčku. Žreb ME, ktorý je na programe 18. októbra o 18.00 SELČ v Zeiste, rozdelí 16 tímov do štyroch skupín po štyroch.

Obhajcom titulu je Portugalsko, ktoré uplynulý víkend v Litve triumfovalo aj na majstrovstvách sveta.