Paradoxy pod Matterhornom. Pred rokom sneh nebol, teraz ho bolo veľa. Osud je však rovnaký

Paradoxy

Malo to byť veľkolepé otvorenie sezóny, keďže preteky obrovského slalomu v Söldene boli počas prvého kola zrušené.

Víťaz pretekov by získal 60-tisíc frankov. Ak by ten istý lyžiar triumfoval v oboch pretekoch, dostal by ďalšiu prémiu 50-tisíc frankov.

Toho sa však žiaden lyžiar tento rok nedočká.

Paradoxne, tohtoročné preteky sú zrušené pre množstvo snehu. Minulý rok bola situácia úplne iná - v cieľovej časti nebol v Cervinii sneh žiaden.