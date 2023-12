Žampovcom nevyšiel obrovský slalom, do 2. kola nepostúpili. V dominancii pokračuje Odermatt

Slováci Adam a Andreas Žampovci nepostúpili do 2. kola (13.30 h).

Nadviazal tak na svoj výkon z nedele, keď v Alta Badii rovnako viedol po prvom kole a napokon sa tešil aj z celkového triumfu.

Obhajca veľkého i malého glóbusu si sľubný náskok vybudoval najmä v pasáži po druhom medzičase.

Do sekundového manka sa ešte zmestil štvrtý Slovinec Žan Kranjec (+0,96), piaty Francúz Alexis Pinturault mal už stratu 1,49 s na lídra. Poradie na prvých piatich miestach úplne kopírovalo výsledky prvého kola z nedeľného podujatia.

Andreas Žampa so štartovým číslom 44 urobil chybu hneď v tretej bránke a už vo vrchnej časti trate nabral výraznú stratu.

Napriek zrýchleniu to nedokázal úplne napraviť ani v spodnej pasáži a už po dojazde do cieľa figuroval tesne za postupovou tridsiatkou. Napokon obsadil 40. miesto so stratou 5,26 s na Odermatta. Na postup mu chýbalo 62 stotín.